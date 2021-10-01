ضبط زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شن قطاع تموين جنوب الشرقية بقيادة عاطف عراقى رئيس القطاع حملة تموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي...

- محضر رقم 1063 جنح ا.د.ط ضد المواطن م . م .ع صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 15 كرتونة زيت طعام.

- محضر رقم 1064 جنح ا.د.ط ضد المواطن ط .م .س صاحب محل بقالة بقرية المنير لعرضه زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 10 كراتين زيت طعام.

- محضر رقم 1065 جنح ا.د.ط ضد المواطن ع .ا .م تاجر تموينى قرية المنير لعدم ممارسة نشاط.

- محضر رقم 1066 جنح ا.د.ط ضد المواطن م .س .ر تاجر تموينى قرية المنير لعدم ممارسة نشاط.

- محضر رقم 1067 جنح ا.د.ط ضد المواطن أ . ا .خ تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط.

- محضر رقم 1068 جنح ا.د.ط ضد المواطن ع .ف ف تاجر تموينى بقرية المنير لعدم ممارسة نشاط.