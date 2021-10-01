اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:36 م
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صعود 5 قطاعات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى على رأسها "المقاولات"

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:00 م
صعود 5 قطاعات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى على رأسها "المقاولات" البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات آخر أسبوع في شهر سبتمبر، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاعى المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.2%، فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.7%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والبنوك بنسبة 1.8%.
 
وهبط قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، ثم قطاعات الرعاية الصحية والأدوية ومواد البناء والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 703.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، ونزل رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 373.9 مليار جنيه إلى 369.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 137.9 مليار جنيه إلى 135.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.8 مليار جنيه إلى 505.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.5%.

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