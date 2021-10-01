وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إلى أن القوات المسلحة الروسية تسلمت أيضا مدافع هاوتزر آلية من نوع "مستا إس إم" في إطار تنفيذ الطلبيات الدفاعية للدولة.



يُذكر أن المروحية المحدثة من نوع "مي 28 إن إم" نفذت أول تحليق لها في عام 2016، وهي مزودة بنظام رادار جديد ونظام مطور للتصويب والتحكم والملاحة، إضافة إلى نماذج واعدة من الأسلحة.

وفي عام 2019 عقدت شركة "مروحيات روسيا" صفقة مع وزارة الدفاع الروسية لتسليم 98 مروحية من هذا النوع للقوات المسلحة خلال الفترة بين 2020 و2027.