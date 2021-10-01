اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: محادثات الحكومة مع صندوق النقد تحتاج للتحضير

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:07 م
سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: محادثات الحكومة مع صندوق النقد تحتاج للتحضير ميقاتي
أ ش أ

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قال سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف، إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تعد حاجة ملحة تحتاج للتحضير جيدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة بحاجة لإجراء المحادثات بتوجه استراتيجي واضح فيما يتعلق بمسائل ليس من السهل معالجتها، مع وضع أولويات للحكومة.
 
وأضاف طراف - عقب لقائه بوزير المالية اللبناني يوسف الخليل - أن هناك اتفاقًا في الرؤى بينهما حول الأولويات لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية في وضع الآن يمكنها من إحراز تقدم بشأن الملفات بالغة الأهمية بعد فترة طويلة من الجمود. 
 
وأوضح أن وزير المالية يركز بشكل أساسي على ما يمكن تسميته بمقاربة حاجات الناس والذي يضع رأس المال البشري وقضايا التنمية البشرية والفقر في صميم اعتبارات السياسة، معبرًا عن أمله في أن تتمكن الحكومة من متابعة كل هذه القضايا، مشددًا على دعمه المستمر لجهود الحكومة.
 
وسبق للحكومة السابقة برئاسة حسان دياب أن بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن المستندات المقدمة للصندوق تضمنت ضاربًا بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي في أرقام الخسارئر والعجز وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، مما أدى إلى تعثر في المفاوضات والاستعانة بشركة خاصة لإجراء التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان.

 


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