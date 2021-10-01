اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الجمعة 1-10-2021

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:09 ص
سعر اليورو اليوم الجمعة 1-10-2021 اليورو
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 1-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.13جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.24جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.24جنيه للشراء.
 
18.36جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.13جنيه للشراء.
 
18.27جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.13جنيه للشراء.
 
18.27جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.12جنيه للشراء.
 
18.28جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.15 جنيه للشراء.
 
18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.15 جنيه للشراء.
 
18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.37 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو

اليورو اليوم

أسعار اليورو

اليورو في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة