اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رغم إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى.. المئات يتجمعون بساحة المسجد.. لايف وصور

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:58 م
رغم إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى.. المئات يتجمعون بساحة المسجد.. لايف وصور مولد السيد البدوي بطنطا
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أمام مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا فى أول أيام اسبوع الاحتفال بمولده بعد قرار محافظ الغربية بإلغاء احتفالات المولد.

وتوافد المئات من مريدى شيخ العرب على المسجد لأداء صلاة الجمعة، وعقب انتهاء الصلاة خرج الجميع الى ساحة المسجد.

وحرص الاطفال على الاستحمام واللعب فى حوض النافورة الضخمة، كما حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية أمام المسجد.

وانتعشت حركة البيع فى محلات بيع الحمص والحلاوة المنتشرة فى محيط المسجد، وتوافد زوار سيدى أحمد البدوى على المحلات لشراء كميات من الحمص.

كما انتشر أيضا الباعة الجائلين لبيع السبح والمصاحف والسلاسل، وايضا بيع البخور وألعاب الأطفال.

مولد السيد البدوي بالغربية
مولد السيد البدوي بالغربية

 

احتفالات المولد
احتفالات المولد

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

مسجد السيد البدوي بطنطا
مسجد السيد البدوي بطنطا

مولد السيد البدوى

مسجد العارف بالله

طنطا

محافظة الغربية

أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة