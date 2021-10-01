رغم إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى.. المئات يتجمعون بساحة المسجد.. لايف وصور

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أمام مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا فى أول أيام اسبوع الاحتفال بمولده بعد قرار محافظ الغربية بإلغاء احتفالات المولد.

وتوافد المئات من مريدى شيخ العرب على المسجد لأداء صلاة الجمعة، وعقب انتهاء الصلاة خرج الجميع الى ساحة المسجد.

وحرص الاطفال على الاستحمام واللعب فى حوض النافورة الضخمة، كما حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية أمام المسجد.

وانتعشت حركة البيع فى محلات بيع الحمص والحلاوة المنتشرة فى محيط المسجد، وتوافد زوار سيدى أحمد البدوى على المحلات لشراء كميات من الحمص.

كما انتشر أيضا الباعة الجائلين لبيع السبح والمصاحف والسلاسل، وايضا بيع البخور وألعاب الأطفال.



مولد السيد البدوي بالغربية



احتفالات المولد



جانب من الاحتفالات