حياة كريمة بالغربية.. عيادات متنقلة للقاح كورونا بقوافل طبية بمحلة حسن

الغربية مصطفى عادل

نظمت مديرية الصحة بالغربية قوافل طبية، بمحلة حسن مركز المحلة الكبري، لمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشار إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار أحمد محسن منسق عام القوافل، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة العيادات المتنقلة، وتوقيع الكشف على أكثر من 1580 وإجراء تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد ندوات تثقيفية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبه وجة الدكتور عبد الناصر بالدفع بالعيادات المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا المستجد توفيرا المشقة على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، وقد تم إعطاء اللقاح لاكتر من 500 موطنا خلال القافلة الطبية التى نظمتها صحة الغربيه على مدار يومين.