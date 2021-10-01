جو بايدن يحتفل بعيد ميلاد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بصورة أبيض × أسود

احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن، بعيد ميلاد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الذى يوافق اليوم 1 أكتوبر، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، يظهر فيها بايدن وهو يصافح كارتر من الذكريات حيث جاءت الصورة بالأبيض والأسود.
وكتب بايدن تهنئة للرئيس الأمريكي الأسبق الذى أتم عامه الـ 97: "عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز الرئيس جيمي كارتر، منارة النور والوضوح الأخلاقي، قائد ذو شخصية غير عادية يتمتع بالشرف والنزاهة، نرسل حبنا لك ولروزالين فى هذا اليوم المميز".
تغريدة الرئيس الامريكي
وعلى جانب آخر، حضر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس، مباراة سنوية للعبة البيسبول بين أعضاء الكونجرس فى ساحة الألعاب الوطنية "ناشيونال بارك" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وقد فاز فيها الجمهوريون على الديمقراطيين.
ويأتي حضور بايدن لهذه المباراة وسط أجواء متوترة بين المشرعين الأمريكيين؛ بسبب القانون الخاص بتمويل البنية التحتية، والذي تقدر ميزانيته بـ 1.2 تريليون دولار والمخاوف من أن يتسبب هذا الخلاف إلى إغلاق حكومي.
جو بايدن وجيمي كارتر
وتعتبر مباراة البيسبول بين أعضاء الكونجرس تقليدا سنويا بدأ منذ عام 1909، حيث يتنافس فيه المشرعون من كلا الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) على المضمار، وللتأكيد على روح الصداقة بينهم سواء في قاعات الكونجرس أو خلال المباراة.
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