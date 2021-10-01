تعرف على خطوات استخراج رخصة قيادة دولية × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

يستلزم استخراج الرخصة الدولية مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:

1 - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

2 - موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

3 - أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

4 - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

5 - صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

6 - تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

7 - جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

8 - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.