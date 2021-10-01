اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تعرف على خطوات استخراج رخصة قيادة دولية × 8 نقاط

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 07:15 ص
تعرف على خطوات استخراج رخصة قيادة دولية × 8 نقاط وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستلزم استخراج الرخصة الدولية مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:  

1 - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

2 - موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

3 - أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

4 - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

5 - صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

6 - تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

7 - جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

8 - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.


الرخصة الدولية

اخبار الحوادث

ادارة المرور

اخبار عاجلة

رخص القيادة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة