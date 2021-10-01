اليوم السابع
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تحرير 9490 مخالفة لعدم ارتداء مواطنين كمامة كورونا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:10 ص
تحرير 9490 مخالفة لعدم ارتداء مواطنين كمامة كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط  (9490) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9453) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (37) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (670) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (255) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1709) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 


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اخبار الداخلية

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