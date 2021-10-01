بريطانيا تبدأ غدا نشر الجيش للمساعدة فى حل أزمة الوقود

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت بريطانيا نشر الجيش غدا للمساعدة فى حل أزمة الوقود، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

بعد قرابة عشرة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تواجه المملكة المتحدة أزمة وقود شديدة، نظرا لنقص السائقين والعمال الأجانب الذين ينقلون إمدادات الوقود، وكذلك الغذاء من مكان إلى مكان، ما يهدد احتفالات "عيد الميلاد".

وسلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على تفاقم أزمة الوقود فى المملكة المتحدة، وقالت إن ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع الأسعار والنقص الحاد فى العمال عوامل تعرقل إمدادات الغذاء والوقود وتهدد بإعاقة تعافى بريطانيا من الوباء.