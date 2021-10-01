انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الشرقية للخيول العربية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الشرقية للخيول العربية، بدورته الـ25، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعدد من الشخصيات العامة من محبى ومربى الخيول العربية.

وكانت انطلقت فعاليات المهرجان الخميس، بعدد من العروض للخيول قدمها فارسات وفرسان اتحاد الشرطة، وأعقبها مسابقة الجمال، حيث أعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال ذكور الخيول العربية على النحو التالى:

المجموعة الأولى مهر عمر سنة: فاز المهر تركى البستانى بالمركز الأول، وجاء المهر شهريار الفجر بالمركز الثانى، وفاز المهر سيوف رباب بالمركز الثالث ، وفاز المهر سلام الجمال بالمركز الرابع ، وجاء المهر معز تازيرى بالمركز الخامس.

والمجموعة الثانية من عمر سنتين: جاء المهر غزال الترزى فى المركز الأول، وجاء المهر نواس فى المركز الثانى، وفاز المهر نصر الله البستانى بالمركز الثالث، وفاز المهر عمور القادسية بالمركز الرابع وفاز المهر باسم آل داوود بالمركز الخامس .

والمجموعه الثالثه من عمر 3 سنوات: فاز المهر مصباح رباب بالمركز الأول والمهر سيف ابو بابه بالمركز الثانى والمهر نور الهاشمية بالمركز الثالث والمهر رامى حكيم بالمركز الرابع.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز لمهرجان الشرقية للخيول العربية وما لمسه من تنافس شريف بين الخيول المشاركة فى مسابقة اليوم الأول لجمال الخيول، لافتا إلى أن اليوم الثانى من المهرجان سيشهد انطلاق مسابقه تراث أدب الخيول.



الجوائز



الحضور



فرقة-مزمار