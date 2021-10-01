اليوم العالمى للقهوة.. هل تناولها آمن على الأطفال؟

فاطمة ياسر

نجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص يفضلون تناول القهوة فور الاستيقاظ من النوم، حيث تعد العشق الأساسى والمسئول عن تنظيم يومهم وشعورهم بالسعادة والرضا طوال اليوم، لكن الصدمة التى ستوضح فى هذا التقرير هو أن الأطفال الصغار هم أحدث مجموعة من الأفراد الذين انضموا إلى إدمان القهوة، وذلك وفقا للتقرير المنشور على موقع verywellfamily.

فوفقًا لدراسة أجريت عام 2015 من قبل مركز بوسطن الطبى، والتى أكدت أن 15% من الأطفال الصغار يستهلكون ما يصل إلى 4 أونصات أى نحو 100 جرام من القهوة يوميا، فهذه الكمية تعد نصف فنجان، وهى نسبة عالية من القهوة على الأطفال، فإن 2.5% من الأطفال بعمر عام واحد كانوا يشربون القهوة وأن هذا العدد زاد فى سن الثانية.



في عمر العام

لماذا يشرب الأطفال الصغار القهوة؟ هذا السؤال أوضح التقرير إجابته مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تلعب دورها، ومنها مشاهدة الأطفال لآبائهم وهم يتناولها ويرغبون فى تناولها فيصبحون مدمنين لها، لأنهم يأخذون قدرا منها فى الصباح يوميا.

ما آثار القهوة على الأطفال؟ ففى عام 2014 شكلت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فريق عمل خاصًا لمعالجة الاستهلاك المتزايد للكافيين لدى الأطفال، ولاحظوا أن 73% من الأطفال الأمريكيين يشربون الكافيين كل يوم، وجاءت مشروبات القهوة فى المرتبة الثانية والمرتبة الأولى هى المشروبات الغازية.



القهوة

لذا ينصح بعدم إعطاء الأطفال القهوة لأنها تزيد من فرص الإصابة بنوبات الصرع والسكتات القلبية، ويزداد فرص الوفاة، وضعف الشهية، والخطر الأكبر هو أن العلماء لا يعرفون ما هى الآثار طويلة المدى للكافيين على مخ الأطفال ى مرحلة البناء.