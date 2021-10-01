اليوم السابع
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المشاركون فى منتدى الشباب المصرى الروسى يزورون الأهرامات

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:05 م
المشاركون فى منتدى الشباب المصرى الروسى يزورون الأهرامات
كتب محمد أسعد

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استقبلت منطقة آثار الهرم وفدا من الشباب الروسي والمصري المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال  الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 اكتوبر 2021، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني بين البلدين.
 
حرص الوفد الروسي علي زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة الاهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما و تمثال أبو الهول، و التقطوا العديد من الصور التذكارية، واعربوا عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما أعربوا عن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العظيمة.
 
يذكر أن وزارة السياحة والآثار تحرص دائما على الاستفادة  من مثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.

وزارة السياحة والآثار

الشباب المصري الروسي

منطقة الأهرامات

الأهرامات

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