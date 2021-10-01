اليوم السابع
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الكشف على 27 مليون سيدة ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 07:16 م
الكشف على 27 مليون سيدة ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى
ماجد تمراز

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قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام، إن الحملة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الثدى نجحت نجاحاً كبيراً، حيث تم مسح والكشف عن 17 مليون سيدة، من سن 18 عاما، وتم عمل توعية وقياس السمنة والسكر والضغط والتوعية عن سرطان الثدى، كما تم الكشف على 10 ملايين سيدة من سن 35 عاما.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "هذا العدد الضخم، اكتشفنا فيهم حوالي 4100 حالة مصابة، وهو رقم ليس ضخماً، وإذا قارناه بالأرقام العالمية، سنجد أنه نفس المعدل العالمي من الإصابات قياساً بالمسح والكشف، وكانت نسبة الحالات التي كانت تأتي في مراحل متأخرة من المرض تتراوح ما بين 60 إلى 70%، أما بعد الحملة أصبحت 30% فقط، ونسبة الشفاء في الحالات المبكرة من سرطان الثدي مرتفعة للغاية".
 
وقال: "تم العلاج ببروتوكولات عالمية تضاهي البروتوكولات الموجودة في كل مكان في العالم، وعملية الكشف المبكر ستكون منهج مستمر للاطمئنان والحفاظ على صحة المرأة المصرية".

حملة سرطان الثدى

حملة علاج سرطان الثدى

حملة الكشف عن سرطان الثدى

علاج الأورام

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