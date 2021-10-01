القوى العاملة تحذر من النصب بتأشيرات العمل المزيفة للعمل بالخليج

كتبت آية دعبس

نفى مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة فى السفارة المصرية بقطر ، نشر إعلانات خاصة بفرص العمل لمهن مختلفة بقطر، على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضح خالد فتحى الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بقطر، أن قطر لا تقوم بإصدار تأشيرات عمل للعمالة المصرية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه تم رصد صورة لتأشيرة عمل "مزيفة" مدون بها اسم أحد الأشخاص وجنسيته مصرى ومنشورة على أحد مجموعات "الواتس-اب".

وفى نفس السياق، قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية، يفيد إنه ببحث استفسار أحد المواطنين ويدعى "سامح الشناوى" بخصوص صحة عرض عمل حصل عليه عبر الإنترنت للعمل فى إحدى شركات البترول، تبين أن العرض غير صحيح وأن الشركة وهمية، وتم توعية المواطن بالنظم القانونية المتبعة للتعاقد فى دولة الإمارات.

وناشدت وزارة القوى العاملة الشباب المصرى بضرورة التأكد والمراجعة لعقود العمل مع وزارة القوى العاملة أو مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للتأكد من صحتها، وذلك حفاظا على حقوقهم، وعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب.