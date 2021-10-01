القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وملاحقة وضبط عناصر التشكيلات العصابية، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ، قيام (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق مديريتى أمن القاهرة والشرقية..وبحوزتهم (8 مفتاح سيارة مصطنع- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- سيارة ربع نقل- مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع بدوائر (مركز الزقازيق ، أقسام "أول وثان الزقازيق، الصالحية الجديدة") وأرشدوا عن المسروقات 6 سيارات ربع نقل لدى عملائهم ، وأضاف أحد عناصر التشكيل بشرائه سيارة أجرة "ميكروباص - بدون بيانات مجهولة المصدر" من آخر والتصرف فيها بالبيع لسائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وأمكن ضبطه.

وبمواجهته قرر بعلمه بأن السيارة بدون بيانات ومجهولة المصدر وأرشد عن سيارة " تحمل لوحات معدنية ") وبمواجهته باللوحات المعدنية قرر بعثوره عليها بإحدى الشوارع ووضعها على السيارة حتى يتمكن من السير بها ، وأرشد أحد المتهمين عن طبنجة وعدد من الطلقات النارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.