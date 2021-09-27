اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 07:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: التبرع بالبلازما آمن تماما ونتخذ كافة إجراءات الوقاية من كورونا

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:00 ص
الصحة: التبرع بالبلازما آمن تماما ونتخذ كافة إجراءات الوقاية من كورونا التبرع بالبلازما
وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعية بالإضافة إلى توجيهه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيلياوالتهابات وسرطانات الكبد.

وتابعت، إن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية، وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.


الصحة

التبرع بالبلازما

كورونا

مشتقات الدم

كيس الدم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة