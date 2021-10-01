الشرطة البريطانية تعتقل 13 فى احتجاجات تغيير المناخ بعد إغلاق طريق مطار هيثرو

كتب وكالات

عرقل ناشطون مناهضون لتغير المُناخ، الجمعة، المرور فى طريق يؤدى إلى مطار هيثرو، أكبر مطارات بريطانيا، قبل أن تنهى الشرطة احتجاجهم وتعتقل 13 منهم، بحسب "الشرق بلومبرج".

وجلس أكثر من 12 من الناشطين المنتمين لجماعة (إنسوليت بريتن) "اعزلوا بريطانيا" المدافعة عن البيئة جنباً إلى جنب مغلقين الطريق خلال ساعة الذروة الصباحية، وألصق بعضهم أيديهم إلى الأرض وكبلوا أنفسهم معاً مستخدمين أقفال دراجات.

وتسبب احتجاجهم فى توقف حركة المرور عند منحنى بالقرب من التقاطع 3 على الطريق السريع إم4. وفى نهاية المطاف أخلت الشرطة الطريق واقتادت الناشطين المقيدين بعيداً عن المكان.

وكتبت شرطة العاصمة لندن على تويتر: "اعتقل رجال الشرطة 13 شخصاً لتعطيل المرور على الطريق، والتآمر لتكدير السلم العام".

وتريد الجماعة من الحكومة البريطانية، أن تلتزم بتوفير مواد عزل لنحو 29 مليون منزل فى محاولة للحد من استخدام الوقود الأحفورى ومكافحة الاحتباس الحراري.

وتقول إنها ستواصل تحركاتها حتى تصدر الحكومة بياناً واضحاً بشأن عزل منازل البلاد، التى يقولون إنها الأقل ترشيداً لاستخدام الطاقة فى سائر أنحاء أوروبا.