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الأوقاف توزع اليوم 18 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 06:00 ص
الأوقاف توزع اليوم 18 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات توزيع صكوك الأضاحى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء- مطروح )، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء ) و( 2 ) طن لمحافظة ( مطروح)، للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.
 
وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 1015 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).
 
وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. 
 
 

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