ارتفاع الأمواج على شواطئ بلطيم وتناقص أعداد المصطافين.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع ضعف إقبال المصطافين من أبناء مدن، ومراكز محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، على شواطئ المصيف، برغم الهدوء وجمال المصيف، مع ارتفاع الأمواج.

كما شهد المصيف فرحة عدد من الأسر تحت الشماسي، بين رقص ولعب والرسم على الرمال، وتصميم رسومات وأشكال متعددة بالرمال ما بين شخصيات عامة وأهرامات، وانتشر على الشاطئ باعة الدرة والمسليات، وألعاب الأطفال، وباعة البطاطا.

كما رصدنا تواجد عدد من أبناء قرية بمحافظة بنى سويف قدموا للمصيف لقضاء عدد من الأيام به للتنزه، وزينوا شواطئ المصيف بالرسومات وكتابة لفظ الجلالة والرسول صلى الله عليه وسلم.



ارتفاع الأمواج على شواطئ بلطيم وتناقص أعداد المصطافين (1)



ارتفاع الأمواج على شواطئ بلطيم وتناقص أعداد المصطافين (2)