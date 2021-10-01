اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:42 م
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إعدام 42 الف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية لمواجهة تسريبها أسواق البحيرة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:15 م
إعدام 42 الف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية لمواجهة تسريبها أسواق البحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .

وفى هذا السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين و مديرية التموين إعدام عدد من الاحراز و المضبوطات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

حيث تم إعدام 34 الف عبوة شوفان و مكملات غذائية منتهية الصلاحية و كذلك اعدام 1800 كيلو منتجات البان  و 8000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية  وذلك لمنع بيعها وتسريبها إلى الأسواق  حرصا على صحة المواطنين.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.

 

 

 


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