أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى تفقد اعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة و رفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة الي منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

بدء منع الأوروبيين من دخول بريطانيا باستخدام بطاقات الهوية بسبب "بريكست"

يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد بريكست، حيز التنفيذ الجمعة، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية، ونشرت شبكة "يورونيوز".

وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزاما على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحا لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وأوضحت بريطانيا أن هذا الاجراء الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من امكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان ليل الخميس إن على لندن "ضبط المجرمين الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة". وتابعت "من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز (أمن) حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة" الخاص بالمملكة المتحدة.

طقس مائل للحرارة غدا بالقاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل الغربية والعظمى 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ107.4 مليار جنيه فى 7 شهور

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يوليو الماضي، وبلغت 228 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14.6 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر يوليو من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 18.2 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات تراجعًا بنسبة 21.9%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 19.8%.

ووزعت الموافقات بين 140 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2021 مقابل 217 موافقة بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2020 بنسبة انخفاض 35.5% في عدد الموافقات، و 30.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 83 موافقة بقيمة 9.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو عام 2021 مقارنة مع 73 موافقة بقيمة 5.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2020 بنسبة نمو 13.7% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 87.1% بقيمة التأسيس.

قائمة أسماء لاعبي المنتخب الوطني استعدادا لليبيا.. استبعاد شريف وأفشة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

تبدأ من 6 مساء.. تعرف على مواعيد غلق المحلات والمقاهى والورش بدءا من اليوم

تبدأ المحافظات اليوم الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وفقا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

ووفقا للقرار تكون المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات كما يلى:

1. فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساء.

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

3. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

4. يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً

5. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)

6. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

7. مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

التنمية المحلية: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى 5 محافظات تجريبيا

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن شبكة السلامة العامة والتى تعد نقلة نوعية فى تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن تنفذ بصفة تجريبية في محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذها تجريبياً خلال الفترة المقبلة في محافظات الاسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيداً لتعميمها في جميع المحافظات.

وأشار شعرواى، فى بيان، إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون الشبكة علي أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أي أزمة موجودة في المحافظات المصرية، لافتاً إلي اشتراك الوزارة مع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنيه للاعلام والكهرباء في تنفيذ الشبكة علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لا سلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الانترنت وكل شبكات المحمول الاخرى، وانشئت طبقاً للمعايير العلمية وبأيد مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين علي السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل علي اتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع ابراز دور التطبيقات الحديثة في دعم وإتخاذ القرار.

قطارات تالجو المصنعة فى أسبانيا لمصر.. أعلى مستويات الرفاهية والأمان

تواصل مصانع شركة تالجو فى شمال إسبانيا تصنيع 6 قطارات مكيفة جديدة وفقاً للعقد المبرم بين وزارة النقل المصرية، والشركة، بإجمالى تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم، أكدت شركة تالجو أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية فى المرحلة النهائية للتصنيع بينما القطار الثانى فى مرحلة التجميع وجارى حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث و الرابع، كذلك أوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التى يتم تصنيعها لألمانيا واسبانيا.

وأكدت وزارة النقل، أن الصفقة تأتى ضمن خطتها الشاملة لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، وأن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد مع التحالف المجرى الروسى الجارى تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

صحة القاهرة تضبط 2.5 مليون قرص دواء مهرب بقيمة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، من ضبط مخزن غير مرخص يقوم بتوزيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية، للصيدليات العامة والعيادات بجميع انحاء القاهرة، الداخلية، وقام بالمأمورية الدكتورة سلمى الأنور نائب مدير ادارة التفتيش الصيدلي بالمديرية والدكتور محمد صلاح، والدكتور باسم محمد فوزى مفتشي الصيدلية.

جاء ذلك بمتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى، والعقيد عبد العزيز الحامولى والمقدم مصطفى زايد من الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، انه تم العثور على كمية هائلة من الادوية المهربة ومجهولة المصدر قدرت حوالى ب 2 مليون ونصف قرص دواء مهرب.

ذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة، ان القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وتم ضبط الشخص صاحب المخزن ووجد انه طالب جامعى.