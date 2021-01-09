وكيل أوقاف قنا: نطبق الإجراءات الاحترازية بالمساجد ولا توجد تجاوزات

قنا صابر سعيد

قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن مساجد المحافظة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المساجد والرش والتعقيم المستمر مع التنبيه على المصلين بارتداء الكمامة قبل الدخول إلى المسجد.

وأوضح الطراوى، لـ"اليوم السابع": أن المديرية لم تسجل تجاوزات فى المساجد أو عدم التزام بالإجراءات الاحترازية المقررة منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع التزام المساجد بغلق دورات المياه منعا لانتشار فيروس كورونا، كما أنه لم يتم غلق أى مسجد فى المحافظة.

وأشار الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه فى حال عدم التزام أى مسجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية سيتم إبلاغ لجنة مخصصة من الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والغلق حفاظًا على المصلين.

كانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا فى أى مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.