وقف البناء بدون ترخيص بالحيز العمرانى ورفع 170 طن قمامة بمركز الواسطى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب محمد بكرى، برفع 170 طنا من القمامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وتفريغ الحاويات والجمع من المنازل ومحيط الكنائس والأديرة والجمع من منازل قرى مجلس قروي الميمون وقمن العروس وإطواب وإنفسط علاوة على رفع نواتج تمهيد الطرق الترابية والشوارع الرئيسية بالقرى، إضافة إلى متابعة رصف طريق إدريجة، وإنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفية الميمون وإنفسط وونا القس، ويني جدير.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتنفيذ وقف التعديات في المهد على الأراضي الزراعية والإزالة لحالة تعد على مساحة أرض زراعية بزمام قرية الميمون، كما تم وقف البناء بدون ترخيص لحالة داخل الحيز العمراني بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكد رئيس المدينة فى بيان له، أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تتوالى المتابعات الميدانية لتنفيذ العديد من مبادرات رئاسة الجمهورية، والقرارات الوزارية المتعلقة بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية ،ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.