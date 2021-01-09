وفاة 5 حالات "كورونا" فى مستشفى العزل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهد مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، اليوم السبت ، وفاة 5 حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" ، وجارى دفن جثامين المتوفيين بعد إخطار النيابة العامة ، وبحسب ما ذكرت مصادر أن قائمة المتوفين تضم القمص كيرلس 74 سنة، كاهن بكنيسة أسوان، وعواضه جمال محمد 81 سنة، ربة منزل مقيمة نصر النوبة، وعلاء عبد الحميد عبد العزيز 56 سنة، بالمعاش، من محافظة الجيزة، ورشدى إبراهيم خضير، من محافظة دمياط، ورجاء صابر غبريال 63 سنة، ربة منزل، مقيمة مدينة أسوان.

وفى سياق آخر، ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة إلتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، خاصة أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

وقال محافظ أسوان، إن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية على مدار اليوم بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث أنه لا يوجد أدنى تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم ولاسيما أن الهدف ليس تغريم المواطنين بل من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى إصابات محتملة بهذا الفيروس الخطير.