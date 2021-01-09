وتعد وزيرة العمل خامس وزير في الحكومة اللبنانية يُصاب بفيروس "كورونا"، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبه، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، ووزير الاتصالات طلال حواط.