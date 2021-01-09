هطول أمطار غزيرة ورعدية فى الطائف ومكة المكرمة.. فيديو وصور

هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار الرعدية في الطائف والعاصمة المقدسة، وغيرها من المناطق.
وشهدت الطائف لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة، وقد تركزت الأمطار الغزيرة شمال المحافظة، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرا، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
السعودية : أمطار غزيرة مع برق ورعد شرق مكة الأن #تصوير : وائل الحتيرشي #شبكة_نجم_سهيل pic.twitter.com/zbg1pKQwfp— شبكة نجم سهيل (@najem_suhail09) January 9, 2021
كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، كما حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية في مكة المكرمة.
الآن..— أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) January 9, 2021
.
هطول أمطار على منطقة #الحرم_المكي.
.
.#المسجد_الحرام#مكه_الان pic.twitter.com/P39qXneVBg
كذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، السبت، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.
#فيديو 🎥— ملتقى الدعم الاعلامي (@Mediasupport20) January 9, 2021
أمطار شرق #مكة_المكرمة
اليوم السبت ٢٥ جماد الأولـ ١٤٤٢ هـ
تصوير ؛
جمال المالكي @Society_now1 @abuzki3 pic.twitter.com/qlKoipKa2b
الشرايع مكه المكرمه الان امطار غزيرة جدا مساء السبت ٢٥ جماد الاول ١٤٤٢هـ
ماشاء الله تبارك الله
🇸🇦💚🌧️ pic.twitter.com/hpVVCV4mF7
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 9, 2021
أمطار محافظة #الطائف
اليوم السبت 25 جمادى الأول 1442هـ
.
تصوير : ماجد عسيري pic.twitter.com/ZDbdLIllHx
— عيد المسيعري البلوي (@rdhsncMND4J5wwW) January 9, 2021
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 9, 2021
أمطار شرق #مكة_المكرمة
اليوم السبت 25 جمادى الأول 1442هـ
.
تصوير : محمد سميح pic.twitter.com/mk8R9zspYW
امطار في السعودية مساء اليوم
أمطار في السعودية
أمطار في الطائف
شوارع الطائف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة