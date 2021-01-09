ممدوح غراب: خصصنا 46 مليون جنيه لتجديد وصيانة شبكات الأكسجين بمحافظة الشرقية

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه أصدر قرار بلجنة لمتابعة قاعات الأفراح المكشوفة لعدم تجاوب والتزام المواطنين، هناك إصرار على تقديم الشيشة وأعدادها رهيبة، واليوم أغلقنا سنتر للدروس الخصوصية وولى الأمر هو الذى يشتكى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى مع الإعلامى يوسف الحسينى: إن شاء الله سنستمر بالمرور والمتابعة وان شاء الله تمر الأمور على خير، ونحن شكلنا لجنة للمرور على المستشفيات ولدى 2 نواب وتم تقسيم المحافظة إلى شمال وجنوب ويكتبون تقريرا دوريا وهذه اللجنة كبير جدا بها ممثل عن مدير الأمن والنواب وممثلى وزارة الصحة، وهناك تقرير فنى عن حالة الشبكات وأيها تحتاج إلى إحلال وتجديد وخصصنا 46 مليون جنيه لتجديد وصيانة شبكات الأكسجين بمحافظة الشرقية بالكامل.