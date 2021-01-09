اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 05:46 م
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مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدى بالقطب الشمالى الروسي

السبت، 09 يناير 2021 05:10 م
مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدى بالقطب الشمالى الروسي انهيار جليدى _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أُدرج ستة آخرون على قائمة المفقودين من جراء انهيار جليدى بمنتجع للتزلج بالقطب الشمالى الروسى بمنطقة كراسنويارسك.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثامين الضحايا الذين من بينهم امرأة، وطفلها (الذى يبلغ من العمر 18 شهرًا) وزوجها، بينما عثر على نجليهما (الذى يبلغ من العمر 14 عامًا) حيًا وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم لإصاباته البالغة، كما تم التعرف على هويتهم.

فيما يُعتقد أن ما يصل إلى 6 أشخاص آخرين مدفونين فى عمق الثلوج فى درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

وتم الدفع بما لا يقل عن 200 عامل إنقاذ، من بينهم متطوعون، إلى موقع الحادث؛ حيث يحاولون الوصول إلى منازل مدفونة تحت الجليد، كما فتحت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تحقيقًا فى القضية الجنائية، للاشتباه فى وجود إهمال نتيجة انتهاكات السلامة.

 


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أخبار روسيا

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