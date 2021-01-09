مصرع 10 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى في غرب الهند

رويترز

قال طبيب هندي إن عشرة من الأطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم، اليوم السبت، في حريق هائل اندلع في مستشفى بولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية، في حين عبر مسؤولون سياسيون كبار عن حزنهم لهذه الخسائر في الأرواح.

وقال برامود خانداتي الجراح المدني بالمستشفى العام بمنطقة بهاندارا في الولاية الواقعة بغرب البلاد "اندلع الحريق عند الثانية صباح اليوم، وأضاف لوكالة أنباء آسيا الدولية شريكة رويترز أنه جرى إنقاذ سبعة من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى.

وأمر رئيس وزراء الولاية بالتحقيق في الحادث.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تويتر "مأساة موجعة للقلب في بهاندرا (بولاية) مهاراشترا، حيث فقدنا أرواحا صغيرة ثمينة ... أتقدم بالتعازي لجميع الأسر المكلومة، وأرجو أن يتعافى المصابون في أقرب وقت".

وعبر سياسيون آخرون عن حزنهم ومن بينهم زعيم المعارضة راهول غاندي.