اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشروع قانون في اليونان لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية

السبت، 09 يناير 2021 03:58 م
مشروع قانون في اليونان لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قدمت الحكومة اليونانية، مشروع قانون إلى البرلمان لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا بحريا، وذلك عقب مفاوضات مع جارتيها إيطاليا وألبانيا.
 
ومن شأن مشروع القانون، الذي جرى تقديمه في وقت متأخر أمس الجمعة، أن يوسع النطاق الغربي للمياه الإقليمية لليونان من ستة أميال بحرية حاليا. وليس لذلك أن يؤثر على وضع المياه في بحر إيجه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث تخوض أثينا نزاعا مع تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي حول الحدود البحرية.
 
ووقعت اليونان وإيطاليا بالفعل اتفاقية للحدود البحرية لإقامة منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني، في حين لم تتوصل بعد مع ألبانيا إلى اتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بحدودهما البحرية، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية.
 
والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع نظيره الألباني إيدي راما في أثينا أمس الجمعة.
 
وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس اليوم السبت "يؤكد مشروع القانون هذا استراتيجية اليونان في السعي لإبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة، مبنية دائما على القانون الدولي وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
 
ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الشهر.
 
وبالنسبة لشرق اليونان، حذرت تركيا من أن تحركا مماثلا من جانب أثينا سيكون "سببا لاندلاع الحرب".
 

رئيس الوزراء اليوناني

كيرياكوس ميتسوتاكيس

اليونان

مياه إقليمية

حدود اليونان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة