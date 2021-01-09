مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية على مستشفى أشمون العام

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة علي مستشفي أشمون العام، ورافقه الدكتور هيثم قطب مدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية، ومحمد عرفة مدير إدارة الشئون الإدارية .

يأتى ذلك من أجل متابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة وقام بالإطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي و اطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى .

وتبين أثناء المرور تغيب بعض أفراد الاطقم الطبية وتم عمل مذكرة بذلك وتحويلها إلي الشئون القانونية ومنها سيتم تحويلها الي النيابة الإدارية وذلك من أجل تحقيق الانضباط الإداري بالمستشفى و لحسن سير العمل .

وأثناء الزيارة قام وكيل الوازرة بمتابعة الاستعداد لتركيب تانك الأكسجين الوارد من وزارة الصحة ، وتم متابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضي الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه علي سلامة وصحة المواطنين .

كما تم مراقبة عدادات الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية علي مدار الساعة، والفريق الطبي المختص بمتابعة نسب الأكسجين للمرضي، وقام بالاطمئنان علي الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد بقسم العزل .

ومن جانبه اثني وكيل الوزارة وقدم الشكر لجميع الاطقم الطبية المتواجدة بالمستشفى وذلك في تواجد الدكتور عبد الله بشير مدير المستشفى ووكلاء المستشفي وذلك لحرصهم علي تقديم الخدمات الصحية للمرضي وتفانيهم وانتظامهم في العمل .