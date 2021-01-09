محافظ كفر الشيخ يغلق 7 مطاعم ومقاهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى جولة ميدانية اليوم السبت، غلق 7 مطاعم ومقاهى ومحلات لمدد مختلفة ما بين يومين وأسبوع، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها عدم ارتداء الكمامات والجونتيات، وفى حالة تكرار المخالفة سيتم الغلق شهراً كاملاً.

كما أغلقت المقاهى لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات والجونتيات، إضافة لزيادة استيعاب المقاهى عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، بالإضافة إلى غلق محال للتعدى على حرام الطريق بالشوارع الرئيسية، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وشملت جولة المحافظ ونائبه، شارعى إبراهيم المغازي، والنبوى المهندس بحى شرق مدينة كفرالشيخ، كما تفقد عدد من الشوارع بمنطقة حى غرب مدينة كفر الشيخ، وأغلق عدد من المقاهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات.

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال جولته، على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهى والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى فى حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيداً بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظاً على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.