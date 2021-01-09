محافظ أسيوط : استكمال خطة تطوير مزارع الثروة الحيوانية.. صور

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه جارى استكمال تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة تحت اشراف اللجنة المشكلة من الخبراء والمتخصصين بجامعة اسيوط ومحطة بحوث الثروة الحيوانية بالمحافظة لزيادة الانتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها وذلك فى إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وسد احتياجات المحافظة من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من لحوم والبان فضلا عن المحاصيل المختلفة المتنوعة التى تنتجها مزارع المحافظة وذلك لتنمية الموارد الذاتية تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وتفقد السكرتير العام المساعد المهندس نبيل الطيبى ، مزرعة الثروة الحيوانية ببنى سند التابعة لمركز منفلوط واطمأن على سير العمل بالمزرعة وقطيع الجاموس وتابع معدلات ارتفاع نسبة الانتاج ونسبة الالبان بالمقارنة بالأعوام السابقة.

كما وجه بضرورة المتابعة الجيدة للقطيع واستغلال الارض الزراعية التابعة لها والوقوف على جودة المحصول والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة مشدداً على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الانتاج مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المزرعة .

كان محافظ أسيوط قد أصدر تكليفاته للمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالاشراف وتفقد مزارع الثروة الحيوانية بقرية بنى سند التابعة لمركز منفلوط ومزرعة بنى مر التابعة لمركز الفتح ومزرعة أبنوب الحمام فضلا عن مزرعة الوادى الاسيوطى والغريب وذلك للنهوض بهم ورفع كفائتهم لزيادة معدلات الانتاج وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.



مزرعة بنى سند



تفقد مزرعة بنى سند