محافظ أسوان يعلن بدء اختبارات المشروعات الريادية لمسابقة الابتكار

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مسابقة "شباب أسوان يبتكر" وصلت لمحطتها الأخيرة بأجراء الاختبارات للمشروعات الريادية والتي تقدم لها 75 شاب وفتاة.

ووجه محافظ أسوان، بتشكيل لجنة خماسية محايدة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى إدارة الائتمان والمخاطر بأحد البنوك الوطنية، فضلاً عن مدرب ريادة أعمال.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من 10 وحتي 12 يناير الجاري مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حيث سيتم تخصيص 15 دقيقة لكل متسابق لعرض مشروعة سواء بنظام العرض التقديمى أو تحريرى أو شفوى أعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص ليتم إعلان النتائج يوم 13 يناير وتسليم الجوائز لتنظم هذه المسابقة كل عام تواكباً مع عيد أسوان القومى.

ومن جانبها أعلنت لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، أن محاور أعمال اللجنة والمكونة من 10 محاور لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بأسوان والعمل على تشجيع المستثمرين من خلال توفير دراسات جدوى لمشرعات استثمارية لخلق فرص عمل للشباب.

وكشفت غادة أبوزيد، عن انتهاء أعمال المسابقة من فرز المشروعات والتدريبات على 3 محاور هي أعرف قدراتك ونمي مهاراتك وأبدأ مشروعك والتسويق الالكتروني، بجانب مهارات العرض والتقديم.

وأضافت، أن بعد ذلك تأتى مرحلة الاختبار والتقييم للمشروعات الفائزة بجوائز مالية قيمة لأفضل 10 مشروعات مع تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفائزين وجميع المتسابقين علي حد سواء وذلك حرصا من محافظ أسوان علي دعم الأفكار الريادية للشباب من الجنسين .