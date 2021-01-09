قرية ميت خاقان بالمنوفية تتصدى لفيروس كورونا.. فيديو لايف

المنوفية - محمد فتحى

تعد قرية ميت خاقان التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من أكثر القرى التى قدمت وجمعت مساعدات فى ظل جائحة كورونا بمحافظة المنوفية، حيث نجحو فى توفير 52 أسطوانة أكسجين، ومولدات أكسجين، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وأجهزة قياس النبض، وتوفير أطباء للمرور على الحالات التي تخضع للعزل المنزلي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، وتوفير الكمامات في المساجد خاصة في صلاة الجمعة، والأسواق لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا في القرية ، صرف الأدوية مجانا للمصابين في العزل المنزلي ونتابع حالتهم بشكل مستمر، وتوفير مواد التعقيم والتطهير لهم، ورش وتعقيم الشوارع بالقرية بالمطهرات.





وأكد مصطفى حشاد 38عاما أحد شباب القرية ، أحد مؤسسي المبادرة فى القرية ، أننا أطلقنا المبادرة منذ المرحلة الأولى لجائحة فيروس كورونا ولكن تكاتفنا أكثر عند قدوم الموحة الثانية لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي أرواح المصابين، في ظل زيادة الأعداد في مستشفيات العزل الصحي.

ويضيف كل الفضل يرجع لأن القرية بها نسبة تعليم عالية، وشباب واقعة وعلى أعلى مستوى، وهذا الأمر ساعدنا كثير، حيث كانت البداية عندما قمنا بمنع التجمعات داخل الأسواق ولقيت المبادرة ترحابا كبير من الأهالى فى القرية، بالإضافة إلى إلتزام أهالى القرية بالإجراءات الاحترازية بالمساجد، مؤكدا أن القرية كانت من أولى القرى فى مبادرة ميت خاقان خالية من فيروس سى عاما 2016.

ويشير محمود عسكر أحد مؤسسى الحملة، أن المبادرة نحجت فى توفير فى توفير 52 أسطوانة أكسجين، ومولدات أكسجين، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وأجهزة قياس النبض، وتوفير أطباء للمرور علي الحالات التي تخضع للعزل المنزلي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، وتوفير الكمامات في المساجد خاصة في صلاة الجمعة، والأسواق لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا في القرية، وصرف الأدوية مجانا للمصابين في العزل المنزلي ومتابعة حالتهم بشكل مستمر، وتوفير مواد التعقيم والتطهير لهم، و رش وتعقيم الشوارع بالقرية بالمطهرات.