غلق كافتيريا أسبوعين.. وتحرير 3308 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم ضبط أكثر من 25 شيشه بكافتيرا بشارع 15 مايو، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوعين، نظرا لتكرار المخالفة بعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير أكثر من 20 محضر ورفع الاشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال.

وتابع المحافظ، إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، حيث تابع الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس، حيث تم خلال الخمسه الأيام الماضية تحرير 3308محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة بمرور القليوبية مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشدداً على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

وسبق أن أصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وكذا الزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس .

وجاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والنقيب إبراهيم عبد النبي رئيس مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.

جانب من الجولة



خلال جولة محافظ القليوبية



شميع الكافيتيريا



ضبط كافيتريات تقدم الشيشة



متابعة ارتداء الكمامات بالمواقف