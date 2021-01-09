اليوم السابع
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عودة 270 مهاجرا إثيوبيا لبلادهم بالتعاوان مع السعودية.. صور

السبت، 09 يناير 2021 07:27 م
عودة 270 مهاجرا إثيوبيا لبلادهم بالتعاوان مع السعودية.. صور المهاجرون الاثيوبيون
كتب مصطفى عنبر

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عاد إلى إثيوبيا، 270 مهاجرا إثيوبيا، بالتعاون مع حكومتي المملكة العربية السعودية، ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية بيانا لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، يؤكد فيه الترحيب الإثيوبيين العائدين من المملكة العربية السعودية.

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وأوضح البيان أن 270 إثيوبيا، بينهم خمسة أطفال، عادور إلى أراضى الوطن قادمين من المملكة العربية السعودية.

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من جهة أخرى، يعقد غدا الأحد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب إفريقيا لبحث الخلافات حول سد النهضة والوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

واتفق وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي في اجتماعهم الذي عقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والذى عُقد في 3 يناير بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى الذين يشاركون في المفاوضات، اتفقوا على عقد جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية فى إتفاق سد النهضة، على أن يجرى عقد اجتماع سداسي وزارى آخر برئاسة دولة جنوب إفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.


السعودية

اثيوبيا

المهاجرون

افريقيا

سد النهضة

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