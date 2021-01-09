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عمدة لندن: مصابو كورونا فى العاصمة تجاوزوا معدل الموجة الأولى بـ2000 شخص

السبت، 09 يناير 2021 10:57 ص
عمدة لندن: مصابو كورونا فى العاصمة تجاوزوا معدل الموجة الأولى بـ2000 شخص عمدة لندن
كتب إيهاب محمد

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حذر صادق خان، عمدة لندن، من ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة البريطانية مقارنة بالموجة الأولى لانتشار الفيروس التاجى بعاصمة المملكة المتحدة، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه "يوجد أكثر من 7000 شخص يعالجون في مستشفيات لندن من فيروس كورونا المستجد".

عمدة لندن
عمدة لندن

 

وأوضح صادق خان، فى تغريدته، أن معدل الأشخاص الذين يعالجون الآن في مستشفيات لندن، أكبر من معدل الذين تلقوا العلاج في الموجة الأولى للفيروس، قائلًا: "هذا يزيد بنحو 2000 عن الذروة الأولى في أبريل"، فيما وجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للمساعدة في منع إصابة المزيد من الأشخاص.

يأتى هذا بعدما أعلن عمدة لندن صادق خان، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأشار صادق خان إلى أن إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ"إغراق" المستشفيات بالمرضى المصابين.

وقال إن معدلات الإصابة المتزايدة: "تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا"، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 في المئة، أى من 640 إلى 908 فى الأسبوع حتى 6 يناير.

وعلق عمدة لندن صادق خان، على قرار بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى حول فرض الإغلاق الوطنى على إنجلترا لاحتواء متغير كورونا الجديد، إنه كان يتعين توسيع القواعد لتشمل ارتداء أقنعة الوجه فى المناطق الخارجية المزدحمة وتشديد الضوابط على الحدود، وقال صادق خان: "إعلان الحكومة عن إغلاق وطني كامل كان حتمياً".

 


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