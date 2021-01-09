زعيم كوريا الشمالية يعلن الانتهاء من تطوير غواصة نووية جديدة

كتب محمد جمال

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في تقرير أمام المؤتمر الثامن لحزب العمل الحاكم إن البلاد أكملت تطوير غواصة نووية جديدة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمى، وجاء في تقرير زعيم كوريا الشمالية: "تم الانتهاء من تطوير غواصة نووية جديدة، وهو مثال على التحديث، ويوفر للقوات البحرية فرصة واثقة لزيادة كبيرة فى مستوى القدرات الحالية للعمليات العسكرية تحت الماء"، بحسب " روسيا اليوم".

وأضاف كيم جونج أون أن البلاد ستواصل تطوير الأسلحة النووية وتحسين التكنولوجيا لتوجيه الضربات الوقائية والانتقامية.

إلى ذلك دعا كيم جونج أون إلى تصميم معدات عسكرية أوتوماتيكية محدثة تتميز بجودة عالية، مشيرا إلى أنه يجب على كوريا الشمالية مواصلة تطوير الأسلحة النووية، وشدد على أن كوريا الشمالية لن تستخدم قدراتها النووية، إلا إذا حاولت "القوات العدوانية" استغلال سلاحها النووي ضد بلاده.