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رويترز: زوجة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أصيبت بكورونا أواخر ديسمبر

السبت، 09 يناير 2021 12:22 م
رويترز: زوجة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أصيبت بكورونا أواخر ديسمبر زوجة ماكرون
رويترز

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قالت محطتا أوروبا 1 وفرانس إنفو الإذاعيتان اليوم السبت إن زوجة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أصيبت بكوفيد-19 في أواخر ديسمبر لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان سلبية.

وقالت إذاعة أوروبا 1 إن الفحوص أثبتت إصابة بريجيت ماكرون يوم 24 ديسمبر، وأضافت أن زوجة الرئيس لم تصب بأعراض شديدة وأجري لها فحصان يومى 30 و31 من الشهر الماضي وكانت نتيجتهما سلبية.

وأثبتت الفحوص إصابة ماكرون نفسه بكوفيد-19 يوم 17 ديسمبر، وظل الرئيس فى العزل الذاتى حتى خضع فى 24 من الشهر الماضي لفحص أظهر أنه لم يعد يعاني من أعراض المرض.

 


إيمانويل ماكرون

فرنسا

إصابة ماكرون

زوجة ماكرون

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