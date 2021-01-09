رئيس مدينة الفشن ببنى سويف يتابع توافر الأوكسجين بالمستشفى

بنى سويف هانى فتحى

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد الأداء بمستشفى الفشن المركزى والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكذلك وجود كافة الأطقم الطبية وأجهزتهم المعاونة من أطقم التمريض فى كافة الأقسام، يأتى ذلك ضمن تكليفات محافظ بنى سويف بالتعاون المشترك بين جهات المحافظة المعنية للتشديد على تقديم الرعاية التامة للمصابين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقام رئيس المدينة تشكيل عدة لجان مساء أمس بالمدينة والمجالس القروية التابعة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بقرار مواعيد فتح وغلق المحال بمدينة الفشن والقرى التابعة حيث تمت المتابعة وسط استجابة تامة من أصحاب المحال بالغلق فى المواعيد المقررة، وذلك لتحقيق الانضباط للشارع ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمدينة الفشن بتكثيف الجهود فى ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضارى للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجارى فى مختلف القطاعات، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتى تمكنت من رفع 133 طن من القمامة والأتربة بمنطقة البحر الأعظم، ومنطقة التموين القديمة، وشارع سعد زغلول، وشارع الترعة الفشنية، وشارع المدرسة الصناعية، إضافة جمع المخلفات المنزلية قرى الفنت وإقفهص وشنرا وتلت وأبسوج ودلهانس وتوريدها إلى مصنع السماد العضوي.