رئيس شركة سريويجايا الإندونيسية للطيران: الطائرة المفقودة كانت في حالة جيدة

(رويترز)

قال جيفرسون إيروين جاوينا الرئيس التنفيذي لشركة سريويجايا للطيران في تصريح صحفي إن طائرة الشركة التي فقدت اليوم السبت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعلى متنها 62 فردا كانت في حالة جيدة.

وأضاف أن الرحلة تأجلت 30 دقيقة قبل الإقلاع بسبب أمطار غزيرة.

وقال مسؤول بالبحرية الإندونيسية إنها حددت موقع طائرة شركة سريويجايا إير التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وإنه جرى نشر سفن في الموقع ، موضحاً أنه "تم تحديد إحداثيات الموقع وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة".