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دخول أول سيارة من قطر إلى السعودية بعد الأزمة.. صورة

السبت، 09 يناير 2021 11:02 ص
دخول أول سيارة من قطر إلى السعودية بعد الأزمة.. صورة أول سيارة من قطر تدخل السعودية
وكالات

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رصدت المواقع الإليكترونية السعودية، اليوم السبت، أولى خطوات تنفيذ المصالحة الخليجية وبيان العلا، حيث دخلت أول سيارة من إمارة قطر إلى المملكة العربية السعودية، من خلال منفذ سلوى الحدودي.
 
تأتي تلك الخطوة بناءً على ما صدر في البيان الختامي لقمة الخليج 41 في السعودية، وما تضمنه من تأكيد قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 
أول سيارة من قطر تدخل السعودية
أول سيارة من قطر تدخل السعودية

 


قطر

السعودية

اتفاق العلا

التعاون الخليجي

الإمارات

مصر

العلاقات القطرية

دول الخليج

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