حفرة عملاقة تبتلع موقف سيارات فى إيطاليا وتغلق مقرا لرعاية مرضى كورونا.. صور

كتب إيهاب محمد

سقطت سيارات متوقفة فى ساحة موقف للسيارات، فى حفرة تبلغ مساحتها 20000 قدم مربع، وذلك عندما ظهرت الحفرة بساحة انتظار السيارات فى الضواحى الشرقية لمدينة نابولى بإيطاليا، ما أدى إلى إغلاق مقر إيواء مخصص لرعاية مرضى فيروس كورونا بالقرب منها.

وابتلعت الحفرة الضخمة 3 سيارات متوقفة، دون وقوع أى إصابات، فيما أدت الواقعة إلى انقطاع الكهرباء عن المقر المؤقت ومستشفى البحر فى مدينة نابولى، دون أن تؤثر على العمليات والخدمات بالمستشفى، نظرا لوجود شبكة كهرباء احتياطية خاصة بالمستشفى، وفقا لموقع "راى نيوز" الإيطالى.





في البداية، تم افتراض أن الفعل متعمد، ومع ذلك، فإن التحقيقات اللاحقة، التي أجرتها فرقة الإطفاء، التي تدخلت على الفور، استبعدت هذه النظرية وفرضية حدوث انفجار على مستوى الشارع، فيما افترض مستشار البلدية السابق ماريو كالابريس، أن الحادث قد يكون أصاب موصلات الغازات الطبية الموجودة تحت الأرض، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان العطل قد تسبب في تلف خطوط الأنابيب أو ما إذا كان العكس هو الصحيح.

بدوره، وقال ضابط فرقة الإطفاء، إنيو إكويلينو، أن سبب تكون الحفرة ربما يعود إلى تسرب المياه الجوفية، الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في وقت سابق، فيما نقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة، قوله، إن مقر الإقامة المؤقت المخصص لرعاية مرضى فيروس كورونا سيعاد فتحه في غضون أيام، بعد أن تتم استعادة خدمات الكهرباء والمياه.