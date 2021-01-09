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جنازة عنوانها الحب.. وفاة رجل بعد موت زوجته بلحظات فى الغربية (فيديو لايف)

السبت، 09 يناير 2021 01:08 م
جنازة عنوانها الحب.. وفاة رجل بعد موت زوجته بلحظات فى الغربية (فيديو لايف) تشييع جثمان الزوجين
الغربية مصطفى عادل

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شيع أهالى منطقة شارع الترعة بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم السبت جنازة زوجين، حيث توفى الزوج حزنا على زوجته بعد وفاتها بدقائق. وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى المنطقة الذين شاركوا فى تشييع جثمان الزوجين، وقال الجيران، إن الزوجين يتمتعان بسمعة طيبة بالمنطقة، وأن الزوجة قالت لأسرتها إنها ستدخل لغرفتها لتنام وبعد فترة دخل زوجها ليوقظها، لكنه اكتشف وفاتها على فراش الزوجية.

 
وأضاف الجيران، أن الزوج دخل في نوبة بكاء شديدة حزنا على وفاة شريكة عمره، وتوفي بجوارها حزنا على موتها.
 
وجرى تشييع جنازة الزوجين بعد صلاة الظهر ودفنهما بمقابر الشهداء.
تشييع جثمان الزوجان (1)
تشييع جثمان الزوجان (1)

الزوجين
الزوجين

تشييع جثمان الزوجان (3)
تشييع جثمان الزوجان (3)

تشييع جثمان الزوجان (4)
تشييع جثمان الزوجان (4)

تشييع جثمان الزوجان (5)
تشييع جثمان الزوجان (5)

تشييع جثمان الزوجان (6)
تشييع جثمان الزوجان (6)

 


الغربيه

زوج يفارق الحياة بعد وفاة زوجته

المحلة الكبرى

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وفاه زوجين

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