جارديان: ضوابط "بريكست" على الحدود تعيق عمليات التسليم من بريطانيا لأوروبا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عددا متزايدا من تجار التجزئة وشركات البريد السريع علقت أو قلصت عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تكافح الشركات مع ضوابط حدودية جديدة تلت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى ضرائب الاستيراد.

وصرحت شركة DPD ، عملاق التوصيل الدولي ، بأنها "توقف" خدمة الطرق من المملكة المتحدة إلى أوروبا ، بما في ذلك جمهورية أيرلندا. بشكل منفصل. وقالت ماركس أند سبنسر إنها تشعر بالقلق من أن ثلث المنتجات في قاعات الطعام الأيرلندية ، بما في ذلك حلويات بيرسي بيج ، ستخضع الآن لرسوم الاستيراد. يمكن أن تؤدي هذه الضرائب إلى أسعار أعلى للمتسوقين.

وقالت DPD إن الإجراءات الحدودية الجديدة ، بما في ذلك الأوراق الجمركية الإضافية اللازمة للطرود المتجهة إلى أوروبا ، تضع ضغوطًا إضافية على أوقات التسليم والعبور.

وقالت الشركة إنها تعيد خمس الطرود إلى المرسل بسبب إرفاق بيانات غير صحيحة أو غير كاملة. كما ألقت باللوم على التأخير والازدحام في موانئ المملكة المتحدة لقرارها ، فضلاً عن المتطلبات الأكثر صرامة لعبور القناة. وقالت الشركة إنها تأمل في استئناف الخدمة يوم الأربعاء.

قال وزير مكتب مجلس الوزراء ، مايكل جوف ، إنه يتوقع أن يكون هناك "اضطراب إضافي كبير" على حدود المملكة المتحدة نتيجة لتغييرات جمركية تتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة. وفي حديثه إلى المذيعين ، قال: "حتى الآن ، لم يكن الاضطراب على الحدود عميقًا للغاية ، لكن في الأسابيع المقبلة نتوقع حدوث اضطراب إضافي كبير ، خاصة على طريق دوفر- كاليه.

تقع على عاتقنا في الحكومة مسئولية التأكد من أن الأعمال التجارية جاهزة قدر الإمكان ، وقد قام متعهدو النقل والتجار بالفعل بالكثير ولكن يتعين علينا مضاعفة جهودنا لإيصال الأعمال الورقية الدقيقة المطلوبة للتأكد من إمكانية تدفق التجارة بحرية."

على الرغم من أن الحكومة أبرمت اتفاقية تجارة "معفاة من الرسوم الجمركية" عشية عيد الميلاد ، فقد ظهر أن المنتجات الغذائية والملابس التي لا تتأهل على أنها مصنوعة في بريطانيا يمكن أن تتعرض للضرائب.

بموجب الاتفاقية ، إذا لم يكن أكثر من 40٪ من القيمة الجاهزة مسبقًا لمنتج شركة بريطانية بريطانيًا ، فسيؤدي ذلك إلى جذب الرسوم الجمركية.