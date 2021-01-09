تنظيم مسابقة دينية إلكترونية فى الابتهال والإنشاد بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم فى إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم وتزويدهم بمختلف المهارات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التى تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكرى والثقافى بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى حرص المديرية على تعظيم الإستفادة من دور المنصة الإلكترونية بها فى تقديم الأنشطة المتنوعة وخلق روح التنافس بين الشباب وتشجيعهم على الإبتكار والإبداع وصقل مواهبهم وخاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالإعلان عن تنظيم مسابقة دينية إلكترونية فى "الإبتهال والإنشاد الديني"، أون لاين فى تمام الساعة السادسة مساءً وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجارى وعلى مدار يومين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشاركة فى المسابقة ستتم من خلال برنامج. Microsoft terms وسيتم تنظيم قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر لإعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين ومنح الفائزين الأوائل بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير مشيراً إلى أن شروط مسابقة" الإبتهال والإنشاد الدينى" كالتالى :

· أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالى 2020-2021

· أن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18-35 سنة

· المشاركة فى مجال واحد فقط

· يستبعد الفائزين على مستوى المحافظة فى العام المالى 2019/2020

· تقوم إدارة الشباب الفرعية بتصعيد الحاصلين على أعلى الدرجات بواقع 2 مشارك فى مسابقة الابتهال و2 مشارك فى مسابقة الإنشاد الدينى للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة 2020 /2021 .