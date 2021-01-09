تكلفته 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد محور ديروط الحر بأسيوط اليوم

أسيوط – هيثم البدرى

يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، محور ديروط الحر بمحافظة أسيوط، وذلك لمتابعة الأعمال ونسب التنفيذ وهو واحد من أهم المشروعات القومية التى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا فى ظل اهتمام الدولة بتطوير الصعيد.

ويعتبر محور ديروط الحر، الذى يقام على نهر النيل من أهم المشروعات حيث يربط بين الطرق (الصحراوى الشرقى، والصحراوى الغربى، والزراعي) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و700 مليون جنيه.

ويعد مشروع "محور ديروط الحر" نقلة نوعية كبيرة فى حركة النقل، والمواصلات ، ويساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية ، والصناعية لأنه يشمل على 13عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى (كوبرى أعلى نهر النيل بطول حوالى 1000 م، وكوبرى على السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعى وسكة حديد "القاهرة/أسوان" وترعة الإبراهيمية) بعدد 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول حيث يصل طوله 15كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5متر للاتجاه الواحد .

ويعد مشروع محور ديروط العلوى من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خلال الأونة الأخيرة والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.